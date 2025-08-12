Madonna'dan Papa'ya çağrı: Çok geç olmadan Gazze'ye git





U2 solisti Bono: "Tiksinti duyuyorum"

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, çatışmaların ortasında kalan masum çocukların açlıktan ölmesini engellemek için Papa XIV. Leo'ya "Çok geç olmadan lütfen Gazze'ye git" çağrısı yaptı.Yaklaşık 2 milyon 800 bin takipçisi olan Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda Papa'ya "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye giderek ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak çektikleri acıyı izleyemeye dayanamıyorum" sözleriyle seslendi.Mesajında, "Dünyadaki çocuklar, hepimizin çocukları" ifadesini kullanan Madonna, Papa'ya şöyle seslendi:"Aramızda Gazze'ye girişi reddedilmeyecek tek kişi sensin. Bu masum çocukların kurtarılması için insani yardım kapılarının tamamıyla açılması gerekiyor. Artık vakit kalmadı. Lütfen gideceğini açıkla."Madonna, Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için Papa'dan yardım istediği çağrısını, oğlu Rocco Ritchie'nin 25. yaş günü vesilesiyle yaptığını duyurdu.Açıklamasında değişimin siyasetle değil bilinçle sağlanabileceğini, bu nedenle "Tanrı'nın adamı" olarak nitelendirdiği Papa'ya ulaşmaya çalıştığını ifade eden Madonna, şunları kaydetti:"Bugün oğlum Rocco'nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, herkesten Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları istemek. Kimseye parmakla işaret etmiyorum, kimseyi suçlamıyorum, taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Sadece bu çocukların açlıktan ölmesini önlemek için elimden geleni yapıyorum."Madonna, ayrıca "Yardım etmek isterseniz lütfen bana katılın şu örgütlere bağışta bulunun" diyerek takipçilerine bağış yapabilecekleri bazı kurum ve kuruluşları önerdi.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) hafta sonunda "Gazze'deki çocuklar arasında akut yetersiz beslenmenin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını" açıkladı. Sadece Temmuz ayında 5 yaş altı yaklaşık 12 bin çocukta akut yetersiz beslenme teşhis edildi, 2 bin 500 çocuğun bu nedenle ölümle burun buruna olduğu duyuruldu.Pazar günü, dünyaca ünlü rock grubu U2 de İsrail hükümetinin eylemlerine yönelik sert bir eleştiri yayımlamış, grubun solisti Bono tepkisini şu sözlerle ifade etmişti:"Hamas'ın açlığı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz, ama şimdi İsrail de bunu yapıyor ve bu ahlaki iflastan tiksinti duyuyorum."DW