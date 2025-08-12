Samanyolu Haber /Gündem / Madonna'dan Papa'ya çağrı: Çok geç olmadan Gazze'ye git /12 Ağustos 2025 19:00

Madonna'dan Papa'ya çağrı: Çok geç olmadan Gazze'ye git

Madonna, Gazze'deki çocukların kurtarılması için Papa XIV. Leo'ya "Çok olmadan lütfen Gazze'ye git" çağrısı yaptı, "Hepimizin çocukları" dediği Filistinli çocukların acılarını izlemeye dayanamadığını dile getirdi.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, çatışmaların ortasında kalan masum çocukların açlıktan ölmesini engellemek için Papa XIV. Leo'ya "Çok geç olmadan lütfen Gazze'ye git" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin takipçisi olan Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda Papa'ya "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye giderek ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak çektikleri acıyı izleyemeye dayanamıyorum" sözleriyle seslendi.

"Girişi reddedilmeyecek tek kişi sensin"

Mesajında, "Dünyadaki çocuklar, hepimizin çocukları" ifadesini kullanan Madonna, Papa'ya şöyle seslendi:

"Aramızda Gazze'ye girişi reddedilmeyecek tek kişi sensin. Bu masum çocukların kurtarılması için insani yardım kapılarının tamamıyla açılması gerekiyor. Artık vakit kalmadı. Lütfen gideceğini açıkla."

Bağış çağrısı da yaptı

Madonna, Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için Papa'dan yardım istediği çağrısını, oğlu Rocco Ritchie'nin 25. yaş günü vesilesiyle yaptığını duyurdu.

Açıklamasında değişimin siyasetle değil bilinçle sağlanabileceğini, bu nedenle "Tanrı'nın adamı" olarak nitelendirdiği Papa'ya ulaşmaya çalıştığını ifade eden Madonna, şunları kaydetti:

"Bugün oğlum Rocco'nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, herkesten Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları istemek. Kimseye parmakla işaret etmiyorum, kimseyi suçlamıyorum, taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Sadece bu çocukların açlıktan ölmesini önlemek için elimden geleni yapıyorum."

Papa XIV. Leo'nun Madonna'nın çağrısına vereceği yanıt merak ediliyor

Madonna, ayrıca "Yardım etmek isterseniz lütfen bana katılın şu örgütlere bağışta bulunun" diyerek takipçilerine bağış yapabilecekleri bazı kurum ve kuruluşları önerdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) hafta sonunda "Gazze'deki çocuklar arasında akut yetersiz beslenmenin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını" açıkladı. Sadece Temmuz ayında 5 yaş altı yaklaşık 12 bin çocukta akut yetersiz beslenme teşhis edildi, 2 bin 500 çocuğun bu nedenle ölümle burun buruna olduğu duyuruldu.

U2 solisti Bono: "Tiksinti duyuyorum"

Pazar günü, dünyaca ünlü rock grubu U2 de İsrail hükümetinin eylemlerine yönelik sert bir eleştiri yayımlamış, grubun solisti Bono tepkisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Hamas'ın açlığı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz, ama şimdi İsrail de bunu yapıyor ve bu ahlaki iflastan tiksinti duyuyorum."

 DW
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Madonna'dan Papa'ya çağrı: Çok geç olmadan Gazze'ye git Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:36:54