Samanyolu Haber /Dünya / Madrid’de binlerce kişiden 'NATO'ya Hayır' eylemi /26 Haziran 2022 19:21

Madrid’de binlerce kişiden 'NATO'ya Hayır' eylemi

Bir dönem gerekliliği üst düzeyde tartışılmakta olan NATO, Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası yeniden işlerlik kazanmıştı. İspanya'da ise binlerce kişinin 'NATO'ya Hayır' eylemi düzenlediği aktarıldı.

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Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte varlığı sorugulanan ve son dönemde bu sorgulamanın üst düzeyde devam ettiği NATO örgütü,  Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası yeniden işlerlik kazanmıştı.

Moskova yönetiminin Ukrayna'da olduğu gibi bir saldırı kararından çekinen Finlandiya ve İsveç yönetimelr NATo üyesi olmak için baş vuru yaparken bir başka NATO üyesi ülke olan İspanya'nın başkenti Madrid'de ise binlerce kişinin 'NATO'ya Hayır' eylemi düzenlediği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce kişi, önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesini protesto etti. Yürüyüşe Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden NATO karşıtları katıldı. “NATO’ya hayır, savaşlara hayır”, “Militarist bütçelere hayır, emperyalist yeniden silahlanmaya son” ve “Putin’in gerici istilasına hayır. Rus birlikleri Ukrayna’dan defolsun” pankartları açıldı.
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