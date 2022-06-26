Madrid’de binlerce kişiden 'NATO'ya Hayır' eylemi

Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte varlığı sorugulanan ve son dönemde bu sorgulamanın üst düzeyde devam ettiği NATO örgütü, Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası yeniden işlerlik kazanmıştı.





Moskova yönetiminin Ukrayna'da olduğu gibi bir saldırı kararından çekinen Finlandiya ve İsveç yönetimelr NATo üyesi olmak için baş vuru yaparken bir başka NATO üyesi ülke olan İspanya'nın başkenti Madrid'de ise binlerce kişinin 'NATO'ya Hayır' eylemi düzenlediği aktarıldı.





