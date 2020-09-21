Samanyolu Haber /Dünya / Madrid yönetimi salgına karşı ordudan destek istedi /21 Eylül 2020 19:42

Madrid yönetimi salgına karşı ordudan destek istedi

İspanya'da Madrid bölgesel yönetimi, başkent ve çevresinde vakaların arttığı yoksul bölgelerde korona virüsü tedbirlerinin uygulanması için ordudan destek talep etti. Yoksul bölgelerde ayrımcılık yapıldığını söyleyen yerel sakinler 'zengin mahallelerde bu tedbirlerin uygulanmadığını' dile getirdi.

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İspanya’da Madrid bölgesinin başkanı Isabel Diaz Ayuso, yeni korona virüsü tedbirlerinin uygulanması için ordudan yardım istedi. Yerel yönetimin, başkent ve çevresinde vakaların arttığı yoksul mahallelerde ordudan destek talep etmesi bölgede protestolara neden oldu.

“Dezenfeksiyon için ordunun yardımına ihtiyacımız var” diyen Ayuso, yaklaşık üç ay önce kapatılan sahra hastanelerinin de yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni tedbirlerin uygulandığı Vallecas bölgesinde, polis ve ordu yetkililerinin bölgeye giriş çıkışları kontrol etmesine tepki gösterildi.

‘AYRIMCILIK YAPIYORLAR’

Ayrımcılık yapıldığını söyleyen yerel sakinlerden Marina, kalabalık toplu taşıma sistemlerine bir çözüm getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Protestolara katılan 56 yaşındaki Begona Ramos, “Daha zengin yerlerde gidip bir şeyler yapabiliyorken burada yapamıyor oluşumuz çok mantıksız. Bulaşma riski her yerde aynı. Ayrımcılık yapıyorlar” dedi.

Yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ‘iş yapamadığını’ söyleyen restoran işletmecisi John Michael Montana Sanchez ise “16 çalışanım var ve bundan sonra ne olacağını bilmediğim için onları evlerine göndermek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
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