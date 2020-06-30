Maduro AB Temsilcisi'ne Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) aralarında Venezuelalı muhalif siyasilerin olduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararını kınadı.





Sputnik'te yer alan habere göre, Maduro, AB'nin sömürgeci olduğunu belirterek, "Bugün AB, anayasaya saygı duyan kurumları oluşturan Venezuelalılara karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ulusal Meclis (AN) yönetimine, AB'nin Caracas Temsilciliği'nin emirlerini yerine getirmediği için yaptırım uyguluyorlar" dedi.





Venezuela'ya saygı duyulması çağrısı yapan Maduro, "AB'nin Caracas Temsilcisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat verme kararı aldım. Eğer Venezuela'ya saygı duymak istemiyorlarsa, gitsinler" ifadelerini kullandı.





AB, aralarında Guaido'yu desteklemeyen bir grup muhalifin de bulunduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.





Açıklamada, aralarında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'in (AN) Başkanı seçilen Luis Parra ve yardımcılarının da olduğu bu kişilere yaptırım uygulanmasına 'AN'nin demokratik işleyişine karşı hareket etmek' gerekçe gösterilmişti.