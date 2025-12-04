Samanyolu Haber /Dünya / Maduro’dan sürpriz açıklama! Trump’la gizli görüşme yaptığını doğruladı /04 Aralık 2025 12:46

Maduro’dan sürpriz açıklama! Trump’la gizli görüşme yaptığını doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık on gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon üzerinden bir görüşme yaptığını doğruladı.

SHABER3.COM

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığını belirttiği telefon görüşmesinin saygılı ve hatta sıcak bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

Maduro, bu görüşmenin iki ülke lideri arasında saygıya dayanan bir diyaloğa yönelik bir adım anlamı taşıyorsa bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Venezuela’nın her zaman diplomasi ve barışa fırsat tanımaya hazır olduğunu vurguladı.

Maduro, “Evet, Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını belirtmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz, diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
