Samanyolu Haber /Dünya / Korona ilacını Maduro buldu! /27 Ocak 2021 12:36

Korona ilacını Maduro buldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı etkili ve yan etkisi olmayan bir ilaç ürettiklerini iddia etti.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu VTV Canal 8'in yayınında "Carvativir" isimli ağızdan alınan ilacın başşehir Caracas'taki hastanelerde denendiğini belirtti. 

Maduro, "İlaç, 9 aylık araştırma, deneme ve klinik test sürecinden geçti. Ağır hastalarda, solunum cihazına bağlı tedavi gören hastalarda denendi ve iyileştiler." dedi.

HERNANDEZ'İN MUCİZEVİ DAMLASI MI?

Maduro, ilacını içeriği hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi, fakat ilacın 19'uncu yüzyılda yaşayan ünlü Venezuelalı tıpçı "Jose Gregorio Hernandez'in mucizevi damlası" olduğunu söyledi.
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