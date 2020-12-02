Maduro: Seçimi muhalefet kazanırsa görevi bırakacağım

Venezuela’da ABD destekli muhalefetin bir enstrümanına dönüştüğü için 2017 yılında yasama yetkisi elinden alınan Ulusal Meclis seçimleri 6 Aralık Pazar günü yapılacak.







Yasama yetkisini 3 yıl önce devralan Kurucu Ulusal Meclis, ABD destekli sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i dağıtmamıştı.





Bolivarcı hükümet Pazar günü yapılacak seçimlerde Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.





Devlet Başkanı Nicolas Maduro televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Ulusal Meclis seçimlerinde muhalefetin çoğunluğu sağlaması durumunda istifa edeceğini açıkladı.





Maduro “Eğer kazanırsak yolumuza devam edeceğiz. Ama şunu da söylemeliyim ki kaderim sizin ellerinizde. Eğer seçimleri muhalefet kazanırsa devlet başkanlığı görevimi bırakacağım” dedi.





Pazar günü yapılacak Ulusal Meclis seçimlerine 107 siyasi parti ve birlik katılacak. Seçimlere, Halkçı Devrimci Alternatif (APR) listesinden Venezuela Komünist Partisi’nin adayları da katılıyor. Bu liste, ülkedeki çeşitli sol güçlerin, emek hareketlerinin, işçi-köylü temsilcilerinin bir araya gelip oluşturdukları bir liste.





ABD destekli başarısız darbe girişimcisi Juan Guaido’nun partisinin de içlerinde yer aldığı muhalefet bloku ise seçimleri boykot etme kararı almıştı.





Guaido Ocak 2019’da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve hükümete karşı kitle gösterileri çağrısında bulunmuştu. ABD ve müttefikleri tarafından Venezuela’nın "geçici devlet başkanı" olarak tanınan Guaido darbe girişiminde başarısız olmuştu. Venezuela hükümeti ve devlet şirketleri halihazırda ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya.