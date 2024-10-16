Maduro'dan Musk'a ağır suçlama: 'Darbeye en az 1 milyar dolar yatırım yaptı'

Venezuela başkenti Caracas'ta özel bir televizyona konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesindeki protestoları teşvik etmekle suçladı.







"ŞİDDETE, EN AZ 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI"

Halktv'de yer alan habere göre Meksika’da 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin de ABD'li iş insanı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.





Hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan destek gördüğünü söyleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi" diye konuştu.





SURİYE'YE 14 TON İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini ifade etti.





3 ABD VATANDAŞI SUİKAST GİRİŞİMİNDEN TUTUKLANDI

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, dün yaptığı açıklamada Maduro'ya karşı suikast planı yaptıkları iddiasıyla, 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını duyurdu.





Gözaltına alınan kişilerin Maduro’ya suikast planladığını belirten Cabello, “Hatta bu iki şüpheli bize, Başkan Nicolas Maduro'ya, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e, bana ve partimize ve devrimimize liderlik eden başka bir grup yoldaşımıza suikast düzenlemek için çok açık hedeflerle Venezuela'ya getirmek üzere aradıkları bir grup paralı askerden bahsediyor” dedi.





OPERASYONU CIA YÖNETİYOR

Cabello, buna CIA’in liderlik ettiğini ifade ederek, “Bu operasyonu CIA yönetiyor ve bu bizi şaşırtmıyor ancak İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CIA'in bu alanda faaliyet gösterdiğini bildiği için her zaman düşük bir profil çizdi” diye konuştu.