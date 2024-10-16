Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'dan Musk'a ağır suçlama: 'Darbeye en az 1 milyar dolar yatırım yaptı' /16 Ekim 2024 10:00

Maduro'dan Musk'a ağır suçlama: 'Darbeye en az 1 milyar dolar yatırım yaptı'

Venezuela lideri Maduro, Elon Musk'ı ülkesindeki seçim döneminde düzenlenen protestolarda ‘şiddeti’ teşvik etmekle ve darbeyi fonlamakla suçladı.

SHABER3.COM

Venezuela başkenti Caracas'ta özel bir televizyona konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesindeki protestoları teşvik etmekle suçladı.

"ŞİDDETE, EN AZ 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI"
Halktv'de yer alan habere göre Meksika’da 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin de ABD'li iş insanı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan destek gördüğünü söyleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi" diye konuştu.

SURİYE'YE 14 TON İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ
Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini ifade etti.

3 ABD VATANDAŞI SUİKAST GİRİŞİMİNDEN TUTUKLANDI
Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, dün yaptığı açıklamada Maduro'ya karşı suikast planı yaptıkları iddiasıyla, 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişilerin Maduro’ya suikast planladığını belirten Cabello, “Hatta bu iki şüpheli bize, Başkan Nicolas Maduro'ya, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e, bana ve partimize ve devrimimize liderlik eden başka bir grup yoldaşımıza suikast düzenlemek için çok açık hedeflerle Venezuela'ya getirmek üzere aradıkları bir grup paralı askerden bahsediyor” dedi.

OPERASYONU CIA YÖNETİYOR
Cabello, buna CIA’in liderlik ettiğini ifade ederek, “Bu operasyonu CIA yönetiyor ve bu bizi şaşırtmıyor ancak İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CIA'in bu alanda faaliyet gösterdiğini bildiği için her zaman düşük bir profil çizdi” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maduro'dan Musk'a ağır suçlama: 'Darbeye en az 1 milyar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:02