Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'dan suikast girişimi açıklaması /22 Eylül 2019 22:36

Maduro'dan suikast girişimi açıklaması

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya’nın kendisine karşı birkaç kez suikast girişiminde daha bulunduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz yıl dronelarla düzenlenen başarısız suikast girişimden bu yana kendisine düzenlenen birkaç suikast hamlesinin arkasında da Kolombiya’nın olduğu iddia etti.

Rus medyasına konuşan Venezüella Devlet Başkanı, “O saldırıdan sonra beni öldürmek için birkaç kez daha girişimde bulundular. Washington’un onayıyla Kolombiya hepsinde beyin görevini üstlendi” iddiasında bulundu.

ABD’nin uzun süredir ülkesine karşı Kolombiya’yı askeri saldırganlık platformu olarak kullandığını belirten Maduro, Bogota aleyhine defalarca suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ağustos 2018’de başkent Karakas’ta düzenlenen askeri geçit töreninde, birkaç bomba yüklü drone Maduro’ya yakın bir yerde patlamış, 7 asker yaralandı. Maduro yara almadan kurtulmuştu. Maduro, Kolombiya ve ABD’ye saldırının arkasında olmakla suçladı. Hem Washington hem de Bogota suçlamaları reddetti.
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