Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'dan sürpriz hamle: Noel'in tarihini değiştiriyor /04 Eylül 2024 09:45

Maduro'dan sürpriz hamle: Noel'in tarihini değiştiriyor

Venezuela'da kazandığı seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle protestoların hedefi olan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sürpriz bir hamle geldi.

SHABER3.COM

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Noel'i ekim ayına almaya karar verdi.

29 Temmuz'da açıklanan seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro’nun yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildiği bildirilmişti.

Ancak muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ile muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurmuştu. ABD yönetimi de seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmediğini iddia ederek, sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.

Bu tartışmalar sürerken Maduro, Noel kutlamalarının ekimde başlayacağını duyurdu. Maduro, "Eylül ayındayız ve şimdiden Noel'i hissediyoruz. O yüzden bu yıl Noel'i 1 Ekim'e çekme kararı aldım" dedi.

Venezuela liderinin bu hamlesi, ülkedeki muhalif protestoları dağıtma hamlesi olarak nitelendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maduro'dan sürpriz hamle: Noel'in tarihini değiştiriyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:37