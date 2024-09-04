Maduro'dan sürpriz hamle: Noel'in tarihini değiştiriyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Noel'i ekim ayına almaya karar verdi.



29 Temmuz'da açıklanan seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro’nun yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildiği bildirilmişti.



Ancak muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ile muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurmuştu. ABD yönetimi de seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmediğini iddia ederek, sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.



Bu tartışmalar sürerken Maduro, Noel kutlamalarının ekimde başlayacağını duyurdu. Maduro, "Eylül ayındayız ve şimdiden Noel'i hissediyoruz. O yüzden bu yıl Noel'i 1 Ekim'e çekme kararı aldım" dedi.



Venezuela liderinin bu hamlesi, ülkedeki muhalif protestoları dağıtma hamlesi olarak nitelendi.