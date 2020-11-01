Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'dan Trump için Chavez 'benzetmesi' /01 Kasım 2020 19:54

Maduro'dan Trump için Chavez 'benzetmesi'

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinglerinde YMCA şarkısında dans ederken 'Hugo Chavez'i taklit ettiğini' söyledi. Maduro, "Donald Trump Pennsylvania'daki bir mitinginde dans ederek Hugo Chavez'i taklit etti. Gördünüz mü?" dedi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, kendisini 2018'den beri yaptırımlar ve darbe girişimleriyle devirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini bir kez daha tiye aldı. Maduro, Trump'ın seçim mitinglerinde Venezuela'nın eski devlet başkanı Hugo Chavez'i taklit ettiğini söyledi.

Trump, salı günkü başkanlık seçimi öncesinde mitingden mitinge koştururken, taraftarlarına sergilediği dans figürleriyle gövde gösterisi yapıyor. ABD Başkanı, Village People'ın disko klasiği YMCA'in eşliğinde dans etmeyi de mitinglerinin alameti farikasına dönüştüröüş durumda.

Maduro ise Caracas'ta taraftarlarına seslenirken, "Donald Trump Pennsylvania'daki bir mitinginde dans ederek Hugo Chavez'i taklit etti. Gördünüz mü?" dedi.

1999'dan 2013'te kanserden ölümüne dek seçilmiş Venezüella Devlet Başkanı olan Chavez, ülkesinin folk müziklerinden olan merengue eşliğinde dans etmeyi severdi. 1999'da yürürlüğe giren yeni anayasa eşliğinde Bolivarcı Devrim adını verdiği sosyal reformları yürürlüğe koyan sosyalist Chavez, petrol gelirlerinin etkisini de kullanarak, ABD'nin arka bahçesi gözüyle baktığı Latin Amerika'da sol yönetimler kuşağı kurmuştu.

Ölümüyle birlikte bu kuşak çözülürken, seçilmiş halefi Maduro'nun Trump yönetiminin hedefi haline gelmesiyle, Venezüella halkı çok ağır yaptırımlar altında varoluş mücadelesi veriyor. 
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