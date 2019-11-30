Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'dan Venezuela ordusuna yeni talimat /30 Kasım 2019 23:36

Maduro'dan Venezuela ordusuna yeni talimat

Bir süredir ekonomik ve siyasi bir bunalım yaşayan Venezuela'da mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro'nun orduya yeni bir talimat verdiği ifade edildi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kolombiya ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığını" öne sürerken, askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi.

Sputnik'in haberine göre, "Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı ile birlikte Venezuela ve Kolombiya sınırında bir provokasyon daha hazırladıkları bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri'nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı" ifadelerini kullanan Maduro, provokasyonların sınırda askeri bir çatışma başlatarak dikkatleri ülke içine yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını iddia etti.

Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
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