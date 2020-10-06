Nicolas Maduro'nun 'altın' zaferi

İngiltere hükûmeti, kendini devlet başkanı ilan eden ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) desteğiyle ülkede darbe yapmaya çalışan Guiado'yu güvenilebilir seçimler düzenlenene kadar Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıştı.





Yüksek Mahkeme, Londra'nın tutumunu temel alarak ülkedeki Venezuela'ya ait altınların kontrolünü geçen temmuz ayında Guiado'ya devretmişti.







Euronews'in habarine göre, Temyiz Mahkemesi hükme itiraz eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan yana durarak, Juan Guiado'nun meşru lider olarak tanınması kararını bozdu.





VENEZUELA MERKEZ BANKASI'NA İZİN VERİLMEDİ





Dışişleri Bakanlığı'ndan Maduro'yu fiilen tanıyıp tanımadığı konusunda açıklık getirmesini isteyen Temyiz Mahkemesi, ayrıca altınların akıbeti ile ilgili de kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.





Venezuela Merkez Bankası, mayıs ayında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altın rezervlerini kullanmak istemiş ancak erişime izin verilmemişti.





Maduro yönetimi de altın rezervlerinin kullanımı için yargı yoluna gitmişti.