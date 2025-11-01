Samanyolu Haber /Dünya / Maduro'nun yardım çığlığı: Rusya, Çin ve İran’dan askeri destek istedi /01 Kasım 2025 10:45

Maduro'nun yardım çığlığı: Rusya, Çin ve İran’dan askeri destek istedi

ABD medyası, Venezuela'nın Rusya'dan "acil askeri destek" istediğini yazdı. WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro'nun Rusya'dan, "füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği" iddiasına yer verdi.

 ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post (WP), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD’ye karşı Rusya’dan, Çin’den ve İran’dan “acil askeri destek” istediğini yazdı.

WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro’nun Rusya’dan, “füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği” iddiasına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca, Caracas yönetiminin, Çin ve İran’dan da yardım talep ederek insansız hava araçları istediği iddiasını paylaştı.

Haberde, “Belgeler, Maduro’nun ABD güçleri Karayipler’de konuşlanırken Rusya’dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

PUTİN’E MEKTUP YAZDI

AA’nın aktardığına göre WP, Caracas yönetiminin Moskova’dan taleplerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazılan bir mektupta dile getirdiğini ve bu ay “üst düzey bir yardımcının” Rusya’nın başkenti Moskova’ya yapacağı ziyaret sırasında, bu mektubun iletilmesinin planlandığına dair detaylara yer verdi.

ÇİN’DEN DE ASKERİ YARDIM İSTEDİ

Belgelere göre Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e hitaben de “ABD ile Venezuela arasındaki tırmanışa karşı koymak” amacıyla iki ülke arasında “genişletilmiş askeri işbirliği” talebinde bulunan bir mektup kaleme aldı.

İRAN’DAN ASKERİ TECHİZAT VE İHA TALEBİ

Ayrıca belgelerde, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez’in de İran’a yapacağı ziyareti planlarken, yakın zamanda bu ülkeden askeri teçhizat ve İHA sevkiyatını koordine ettiği belirtiliyor.

WP haberinde, ABD belgelerinde, “Maduro’nun ABD’nin Karayipler’deki saldırganlığının ciddiyetini vurguladığı ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri eylemini, ortak ideolojileri nedeniyle Çin’e karşı bir eylem olarak tanımladığının” yer aldığı kaydedildi.
