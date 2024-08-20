Mafya Babası polisle çatışmaya girince 'firari' olduğu ortaya çıktı

T24’ün edindiği bilgiye göre, Ankara’da organize suç örgütü lideri olarak bilinen Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz, kısa süre önce Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Daha önceki yargılamaları nedeniyle hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aramaz, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından önce Ankara Adliyesi’ne sonrasında savcılık talimatıyla Sincan’daki kapalı cezaevine götürülerek teslim edildi.

Ancak Aramaz, kapalı cezaevinde kalması gerekirken henüz tespit edilemeyen bir şekilde açık cezaevine nakledildi.



Aramaz, geçtiğimiz günlerde kaldığı açık cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı.



Ardından cezaevi, yaşanan gelişmeyi savcılık kanalıyla Ankara Emniyeti’ne bildirdi. Polis, gelen talimat sonrasında yeniden Aramaz’ın peşine düştü.



Aramaz, bugün öğle saatlerinde Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı sivil polis ekiplerinin takibine düştü.



Polis, Aramaz’ı Sincan’da kıstırdı. Bu sırada Aramaz, elindeki silahla iki kez havaya ateş ederek polislerden kurtulmak için bir giyim mağazasına girdi.



Polisin takibinden kurtulamayan Aramaz, polislerin kendisine müdahale edileceği yönündeki anonsu sonrasında elindeki tabancayla kendi kendini vurdu.



Karnından yaralanan Aramaz, hemen bölgedeki bir özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın yaşanmasıyla birlikte Aramaz’ın kapalı cezaevinden açık cezaevine nasıl nakledildiği soru işaretlerine neden oldu.



Savcılığın, olayla ilgili adli soruşturma başlattığı öğrenildi.