Mafya, darp... Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de zehir zemberek istifa

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı zehir zemberek sözlerle görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü eleştiren Yazıcı, “Her konuşmasında vefaya ve emeğe saygı duyduğunu söyleyen, ‘Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz’ diyen Mustafa Sarıgül, omuz omuza yürüdüğü genç arkadaşlarına sahip çıkmamıştır” dedi.





Onurcan Yazıcı, TDP Ankara İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.





ONURCAN YAZICI TDP'DEN İSTİFA ETTİ

Mustafa Sarıgül’e eleştiriler yönelten Yazıcı, şöyle konuştu:





“Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı olarak, bugün yani 21 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle partideki görevimden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Önceki gün istifasını açıklayan Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı Canan Ceylan Hanımefendi’ye bundan sonraki hayatında başarılar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Biz, yaklaşık bir yıl önce değişim diyerek demokrasiye inanarak yola çıktık. Ancak yaşanan son gelişmeler bizim tüm bu çabamızın Türkiye Değişim Partisi çatısı altında mümkün olamayacağını göstermiştir.