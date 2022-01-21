Samanyolu Haber /Gündem / Mafya, darp... Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de zehir zemberek istifa /21 Ocak 2022 15:24

Mafya, darp... Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de zehir zemberek istifa

Türkiye Değişim Partisi (TDP) karıştı... Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan sonra Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı da zehir zemberek sözlerle görevinden ve partisinden istifa etti.

SHABER3.COM

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı zehir zemberek sözlerle görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü eleştiren Yazıcı, “Her konuşmasında vefaya ve emeğe saygı duyduğunu söyleyen, ‘Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz’ diyen Mustafa Sarıgül, omuz omuza yürüdüğü genç arkadaşlarına sahip çıkmamıştır” dedi.

Onurcan Yazıcı, TDP Ankara İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

ONURCAN YAZICI TDP'DEN İSTİFA ETTİ
Mustafa Sarıgül’e eleştiriler yönelten Yazıcı, şöyle konuştu:

“Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı olarak, bugün yani 21 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle partideki görevimden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Önceki gün istifasını açıklayan Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı Canan Ceylan Hanımefendi’ye bundan sonraki hayatında başarılar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Biz, yaklaşık bir yıl önce değişim diyerek demokrasiye inanarak yola çıktık. Ancak yaşanan son gelişmeler bizim tüm bu çabamızın Türkiye Değişim Partisi çatısı altında mümkün olamayacağını göstermiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mafya, darp... Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de zehir... Sonraki Haber >>

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:17