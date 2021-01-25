Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Alaattin Çakıcı ‘yurt gezisi’ne çıktı.





İŞ İNSANLARI ‘AĞIRLADI’, TÜRBEDE DUA ETTİ





Çakıcı Kayseri’de MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ile görüşmesinin ardından Konya’ya gitti. Çakıcı, burada eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, iş insanları Yusuf Çalı ve Derya Kürkçüoğlu tarafından ‘ağırlandı’. Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden Çakıcı’ya 9-10 kişilik bir grup da eşlik etti. Çakıcı türbe ziyareti sırasında galoş giyerek, yazma eserleri ‘inceledi’ ve ardından Mevlana’nın sandukası başında dua etti.





'AKP' PLAKALI ARAÇLA YURT GEZİSİ







Lüks araçlardan oluşan konvoyuyla gezen Çakıcı’nın ‘AKP’ plakalı AUDI model bir araca bindiği görüldü. Bu görüntüleri Çakıcı ve adamları TikTok gibi sosyal medya platformlarından paylaştılar.