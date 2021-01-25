Samanyolu Haber /Gündem / Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı /25 Ocak 2021 10:49

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Organize suç örgütü lideri ve cinayete azmettirme suçu hükümlüsü Alaattin Çakıcı, İç Anadolu turuna çıkarak Kırıkkale, Keskin, Nevşehir ve Kayseri'ye gitti, Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Aracının plakasında AKP kısaltması kullanması dikkat çekti.

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Alaattin Çakıcı ‘yurt gezisi’ne çıktı. 

İŞ İNSANLARI ‘AĞIRLADI’, TÜRBEDE DUA ETTİ

Çakıcı Kayseri’de MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ile görüşmesinin ardından Konya’ya gitti. Çakıcı, burada eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, iş insanları Yusuf Çalı ve Derya Kürkçüoğlu tarafından ‘ağırlandı’. Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden Çakıcı’ya 9-10 kişilik bir grup da eşlik etti. Çakıcı türbe ziyareti sırasında galoş giyerek, yazma eserleri ‘inceledi’ ve ardından Mevlana’nın sandukası başında dua etti.

'AKP' PLAKALI ARAÇLA YURT GEZİSİ

Lüks araçlardan oluşan konvoyuyla gezen Çakıcı’nın ‘AKP’ plakalı AUDI model bir araca bindiği görüldü. Bu görüntüleri Çakıcı ve adamları TikTok gibi sosyal medya platformlarından paylaştılar.
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Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

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