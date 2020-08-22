Mafya liderinin son anlarını çekmiş!

"Lotu Quli" lakaplı suç örgütü lideri Nadir Salifov, Antalya'da yemek yerken yakın arkadaşı ve koruması Khayn Zeyralov tarafından öldürülmüştü.
19 Ağustos Çarşamba akşamı Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde Nadir Salifov isimli Azerbaycan vatandaşı koruması tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKIN KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Mafya lideri Salifov’u vuran Khayn Zeyralov ve şoförü Amır Hamidli, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin akabinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Zırhlı araca bindirilen Khayn Zeyralov ve Amır Hamidli polis araçlarının eşliğinde getirildiği Serik Adliyesi'nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KAYDA ALMIŞ
Salifov’un öldürülmeden önce Khayn Zeyralov tarafından kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Salifov'un otelin koridorunda yürüyor. Hemen arkasından gelen Khayn Zeyralov’un önce Sailov’u akabinde kendini çektiği anlar görülüyor.