Samanyolu Haber /Gündem / Mafya liderinin son anlarını çekmiş! /22 Ağustos 2020 19:34

Mafya liderinin son anlarını çekmiş!

"Lotu Quli" lakaplı suç örgütü lideri Nadir Salifov'un öldürülmeden önce katil zanlısı tarafından çekilen ve koridorda birlikte yürüdükleri görüntüleri ortaya çıktı.

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"Lotu Quli" lakaplı suç örgütü lideri Nadir Salifov, Antalya'da yemek yerken yakın arkadaşı ve koruması Khayn Zeyralov tarafından öldürülmüştü. 

19 Ağustos Çarşamba akşamı Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde Nadir Salifov isimli Azerbaycan vatandaşı koruması tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKIN KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mafya lideri Salifov’u vuran Khayn Zeyralov ve şoförü Amır Hamidli, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. 

Gözaltına alınan iki şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin akabinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. 

Zırhlı araca bindirilen Khayn Zeyralov ve Amır Hamidli  polis araçlarının eşliğinde getirildiği Serik Adliyesi'nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KAYDA ALMIŞ

Salifov’un öldürülmeden önce Khayn Zeyralov tarafından kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. 

Görüntülerde Salifov'un otelin koridorunda yürüyor. Hemen arkasından gelen Khayn Zeyralov’un önce Sailov’u akabinde  kendini çektiği anlar görülüyor. 
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