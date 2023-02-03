Mafya tetikçisi, pizza pişirirken yakalandı

Interpol'ün yıllardır aradığı İtalya mafyasının önemli isimlerinden Edgardo Greco'nın dün Fransa'da yakalandığı bildirildi. Interpol'den yapılan açıklamada, İtalyan mafyası adına çok sayıda cinayet işlemekle suçlanan 63 yaşındaki Greco'nun bir pizza restoranında şef olarak çalıştığı Saint-Etienne kentinde gözaltına alındığı kaydedildi.



Greco'nun güney İtalya'daki Calabria bölgesinin en güçlü mafya örgütü olan Ndrangheta üyesi olduğu sanılıyor. Stefano ve Giuseppe Bartolomeo kardeşlerin asitle vahşice öldürülmesinden ve 1990'lara damga vuran mafya savaşlarında işlenen birçok cinayetten müebbet hapis cezası alan Greco, “tehlikeli bir kaçak” olarak niteleniyordu.



Fransa polisine göre Greco, sahte kimlikle ülkede birçok İtalyan restoranında çalıştı ve 2021'de Saint-Etienne'de bir pizza restoranı işletti.



İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Greco'nun yakalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.



Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Sicilya'daki Cosa Nostra’nın lideri Matteo Messina Denaro da bu ay, 30 yıllık arayışın ardından İtalya'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.