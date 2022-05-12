Mafyadan her ay 10 bin dolar alan AKP'li hakkında neden işlem yapılmıyor?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin” ismini adli makamlara vermesine karşın neden bir yıldır konuya ilişkin bir dava açılmadığını sordu.



Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Emir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.



Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Emir, önergesinde şunları kaydetti: “Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu mu? Soruşturma açıldı mı? Açıldıysa, hangi tarihte? Şu anda hangi aşamada? İçişleri Bakanı’nın, ‘elinde kesin bilgiler bulunduğunu’ söylemesine rağmen, neden hâlâ sonuçlandırılmadı?”