Samanyolu Haber /Gündem / Mafyanın hedefindeki Hollandalı gazeteci kafasından vuruldu /07 Temmuz 2021 09:27

Mafyanın hedefindeki Hollandalı gazeteci kafasından vuruldu

Hollanda’nın tanınmış program yapımcısı Peter R. De Vries, Başkent Amsterdam’da silahlı saldırıya uğradı. Amsterdam polisi şehir giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak 3 saldırganı yakaladı.

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Araştırmacı gazeteci kimliğiyle bilinen Peter R. de Vries’e, RTL Boulevard programından ayrıldıktan sonra stüdyo dışındaki sokakta 5 el ateş edildi. Kafasından vurulan 64 yaşında gazeteci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kriminal gazeteciliğin öncülerinden olan Peter R. de Vries, zaman zaman suç örgütlerinin hedefi oluyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Peter R. de Vries’e yapılan saldırı ile şoke olduklarını söyledi. Üç şüphelinin yakalandığını ve polis merkezinde sorgusunun devam ettiğini aktaran Halsema ”Peter R. de Vries bu gece Lange Leidsedwarsstraat’ta vuruldu. Tek bildiğimiz, ciddi şekilde yaralandığı ve yaşam mücadelesi verdiği. Ailesine, akrabalarına ve dostlarına metanet diliyoruz. Peter R. de Vries, hepimiz için ulusal bir kahraman, nadir bulunan cesaretli, yorulmaz ve adalet arayan bir gazetecidir.” dedi.

Başbakan Mark Rutte ise Lahey’de düzenlediği kısa basın toplantısında, kriminal olayları araştıran gazeteci Peter R. de Vries’e yönelik saldırının “şok edici ve anlaşılmaz” olduğunu vurguladı. Rutte, “Bu saldırı özgür gazeteciliğe bir saldırıdır. De Vries, demokrasimiz ve hukukun üstünlüğünü savunan cesur gazetecidir” ifadelerini kullandı.
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