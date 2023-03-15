Samanyolu Haber /Politika / Mafyaya ortak olan AKP'li bakan yardımcısı Meclis gündeminde /15 Mart 2023 09:09

Mafyaya ortak olan AKP'li bakan yardımcısı Meclis gündeminde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in öldürülen mafya Halil Falyalı'nın ortağı çıkmasına tepki göstererek "Falyalı hakkında Türkiye'de yakalama kararı varken Halil İbrahim Serim ve Yasin Serim yüzde 10 ortak olmuşlar 11 milyonluk şirkete" dedi.

Mafyaya ortak olan bakan yardımcısı Serim Meclis'te gündeme getirdi

Mafya lideri Halil Falyalı’nın uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim’in ortak şirketi olduğu ortaya çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak "Adı uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kara para aklama, şantaj arşiviyle anılan ve 1 yıl önce öldürülen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın Türkiye'de dikkat çeken ilişkileri çıktı. Dışişleri Bakan yardımcısı yanlış duymadınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Halil Falyalı'nın şirket ortakları" dedi.

Şirketin 22 Aralık 2020'de kurulduğunu hatırlatan Özel, "2 sene önce Halil Falyalı hakkında Türkiye'de yakalama kararı ve iki ortak Halil İbrahim Serim ve Yasin Serim yüzde 10 ortak olmuşlar 11 milyonluk şirkete. Yasin Ekrem Serim Dışişleri Komisyonuna gelmiş, Hükümeti temsil ediyor. Böyle bir kokuşmuşluğa nasıl izin verilebilir?" sözleriyle tepki gösterdi.
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