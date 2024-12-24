Samanyolu Haber /Gündem / Magdeburg saldırganı şaşırttı: Vasiyeti aracından çıktı, malını kime bıraktı? /24 Aralık 2024 13:19

Magdeburg saldırganı şaşırttı: Vasiyeti aracından çıktı, malını kime bıraktı?

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

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Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

NE OLMUŞTU?
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.
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