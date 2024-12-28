Samanyolu Haber /Dünya / Magdeburg saldırganıyla ilgili yeni gelişme /28 Aralık 2024 00:06

Magdeburg saldırganıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için süreç başlatıldı. Eyalet İdare Ofisi, ruhsatın geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldığı açıklandı.

Saksonya-Anhalt Eyalet İdare Ofisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldığı, ilk etapta doktorluk ruhsatının askıya alınacağı belirtildi. "Bunun için ön koşul, savcılığın bir soruşturma başlatıldığına dair bildirimidir. Bu yapılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, askıya alınma işleminin cezai kovuşturmalar süresince bir doktorun mesleğini icra etmesini yasaklamayı amaçlayan geçici bir tedbir olduğuna işaret edildi.

Lisans iptaline ilişkin kararın hukuki sürecin ardından açıklanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.
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