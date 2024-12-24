Magdeburg saldırısının ardından Almanya'da ırkçı eylemler arttı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına saldıran kişinin bunu hangi motivasyonla yaptığı hâlâ net olarak bilinmiyor. Net olan şey, saldırganın Suudi Arabistan kökenli olduğu ve tutuklu bulunduğu. Ancak olayın hemen ardından Almanya'daki aşırı sağcı kesimler göçmenlere karşı kışkırtıcı tavırlar sergilemeye başladı.





DW Türkçe'nin haberine göre "Selam" isimli şiddet önleyici merkezin Saksonya-Anhalt eyalet şubesi, Magdeburg'ta otomotiv mühendisliği eğitimi alan bir öğrencinin, "Hiç bu kadar düşmanca ve tehditkâr bir atmosfer yaşamadım" dediğini aktarıyor. Söz konusu merkezin yetkilileri ayrıca, aşırı sağcılar tarafından yabancı olarak görülen kişilere karşı kayda geçen şiddet olaylarında hissedilir derecede artış olduğunu ifade ediyor.





İtme, tükürme, hakaret

"Selam"ın ilgili yayınında, "Göçmen olduğu düşünülen kişilere sokakta 'terörist', 'suçlu' ve 'ayaktakımı' denerek, bazen de ittirilerek ya da tükürülerek hakaret ediliyor" deniyor. Ayrıca söz konusu tehditlerin artması nedeniyle, göçmen gruplarının birbirlerini WhatsApp grupları ve Facebook üzerinden uyardığı ve mümkün olduğunca kamusal alanlara çıkmama tavsiyesi verdiği vurgulanıyor.





"Selam" bünyesinde görev yapan aşırıcılık araştırmacısı Hans Goldenbaum, kamu yayıncısı MDR'e yaptığı açıklamada, saldırganın İslam karşıtı ve aşırı sağcı bir fikir yapısına sahip olduğuna dair bazı bulguların, yaşanan olayda nasıl bir tezatlık olduğunu gösterdiğini belirterek "Bu durum, aşırı sağcıların söylem gücünü ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır" diyor.





Almanya çapında harekete geçen aşırı sağcılar

Saldırının yaşandığı geçen Cuma gününden bu yana, ülke çapında aşırı sağcı ve neonazi ideolojisine sahip partiler, dernekler ve harekete geçmiş durumda. İnsanların Almanya'dan kitleler halinde sınır dışı edilmesini talep eden bu kişilerin yüzlercesi, Pazar günü Magdeburg'ta yapılan ve gazetecilere saldırıların da yaşandığı aşırı sağcı gösteride bir araya geldi.





Eylemde konuşma yapan kişilerden biri de sabıka kaydı hayli kabarık olan Neonazi Thorsten Heise idi. Daha önce bir sığınmacıyı otomobili ile ezmeye çalıştığı bilinen Heise, Magdeburg'taki eylemde yaptığı konuşmada, katılımcılara açık açık dernek, itfaiye ve kurumlara sızma çağrısı yaptı.





Konuşmayı takip eden gazeteciler ve gözlemcilerin aktardığına göre, Heise'nin bu çağrısına kitle "Almanya uyan!" diye haykırarak karşılık verdi. Adolf Hitler önderliğindeki nasyonal sosyalist dönemde kullanılan bu slogan günümüzde Almanya'da yasaklı ve dile getirilmesi aslında cezaya tabi.





Araçsallaştırılma uyarısı

Magdeburg'ta yaşayan, Miteinander (Bir Arada) adlı derneğin aşırı sağcılık araştırmacısı David Begrich, Noel pazarı saldırısının da siyasi olarak araçsallaştırılacağını düşünüyor. Sağ popülist ve kısmen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yakında Magdeburg'ta çok büyük bir eylem organize edileceğini duyurdu.





DW'ye konuşan Begrich bu tip eylemlere sert bir dille karşı çıkıyor. Saldırının hemen ardından odak noktasının olayda yaşamını yitiren beş kişi ile yaralanan yaklaşık 200 kişi olması gerektiğini dile getiren David Begrich, duygularını "Magdeburg'ta büyük bir şaşkınlık ve şok hali yaşandığını görüyorum. Bu saldırı kentte büyük bir yaraya neden oldu. Kişisel olarak da etkilendim, yaralılar arasında eşimin iş arkadaşları da var" diyerek paylaştı.





Saldırı sonucu yaralanan insanlar hastanelerde tedavi gördüğü sürece her türlü araçsallaştırmanın söz konusu olmaması gerektiğini aktaran Begrich, "Şu an tüm dikkatler mağdurların üstünde olmalı. Olayın çözümlemesi sonra ele alınmalı. Kent toplumu araçsallaştırma istemiyor" ifadelerini kullanıyor.





Saldırının ardından sosyal medya üzerinden yayılan tüm yalan haberlere, söylentilere ve araçsallaştırma girişimlerine rağmen Magdeburg'un olay sebebiyle gerçek anlamda sarsıldığına şahit olduğunu belirten Begrich, "şehir kenetleniyor" diyor.



