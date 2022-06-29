Samanyolu Haber /Dünya / Mağdur başvuruları, zarf açılmadan iade ediliyor; AİHM’de neler oluyor? /29 Haziran 2022 18:09

Mağdur başvuruları, zarf açılmadan iade ediliyor; AİHM’de neler oluyor?

Türkiye’deki zulümlere sessiz kalmakla eleştirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, başvuruların zarflarını bile açmadan gerekçesiz olarak ‘reddettiği’ ortaya çıktı. KHK’lı Cumhuriyet Savcısı Dr. Hasan Dursun’un paylaşımlarına göre eleştirilerin odağındaki AİHM, Türkiye’den gelen başvuruları gerekçesiz olarak geri çeviriyor.

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Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara yönelik ‘ikircikli’ tavrı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan AİHM’ne tepkiler artıyor. Türkiye’de yaşanan ‘cadı avı’ nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan binlerce KHK’lı, geçtiğimiz günlerde Strazburg’taki AİHM binası önünde ‘adalet’ için haykırmıştı. AİHM, özellikle güncel davalarda ‘ağırdan’ almak ve siyasi kararlar vermekle suçlanıyor.

TR724'ün haberine göre son yaşanan gelişme AİHM’ye yönelik eleştirilerin ‘haklı’ olduğunu da ortaya koyacak nitelikte. AİHM’nin Türkiye’den gelen bireysel başvuruları, zarfı bile açmadan geri çevirdiği öğrenildi. Bununla ilgili onlarca örnek başvuru var.

KHK’lı Cumhuriyet Savcısı Dr. Hasan Dursun, konuyla ilgili daha önce yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Dursun’un paylaşımlarına göre AİHM, Türkiye’den yapılan başvuruları gerekçe bile göstermeksizin reddediyor.



Hasan Dursun’un konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

AİHM BAŞVURU POSTALARINI ALMIYOR MU?
@ECHR_CEDH posta kabul birimi, Türkiye’den gelen başvuruları gerekçesiz olarak almamaya, geri çevirmeye başladı. Daha önce 2 adet örnek paylaşmıştım. Ekte 3. iade belgesini paylaşıyorum.

Yürürlükteki hiçbir konsey ve mahkeme mevzuatında AİHM’in böyle bir yetkisi yoktur. Bu hukuksuz uygulamanın AiHM sekretaryasından mı yoksa posta kurumundan mı kaynaklandığı konusunda AİHM bir açıklama yapmalıdır.

Yine @ECHR_CEDH , iade nedeniyle başvuru süresi dolan kişilerin başvurularını yeniden kabul edilerek mağduriyetleri önlemelidir. Bu Türkiye’nin bireysel başvuru hakkının zimnen kaldırılması ile aynı şeydir. Konsey üyeliğinden ayrılaran Rusya idi karıştırıyor olmayasınız.
Bu şekilde başvuruları iade edilen başvurucuları, benimle irtibat kurmaya ve iade zarfının fotoğrafını paylaşmaya davet ediyorum. AİHM’in iş yükü tehdidi altında olduğu aşikar; ancak çözüm başvuruları almamak, alınanları gerekçesiz reddetmek olmamalı!

Bir takipçim, paylaşımım sonrasında kendi zarfının fotosunu gönderdi. Yine başvurucu zarfının videosunu da paylaştı. Görüntüde zarf tamamen sağlam ve hiçbir yırtılma veya bozulma yoktu. Bu veriler ışığında yeniden sormak istiyorum: AİHM’de NELER OLUYOR?
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