Mağdur Emekçiler Platformu'ndan 8 Mart Dünya 'Kadınlar Günü' açıklaması

Bugün tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü.. Dünya Kadınlar Günü Türkiye'de ilk kez tam 100 yıl önce kutlanmaya başlandı. Türkiye'de KHK'lar ile mağdur edilmiiş. Mağdur Emekçiler Platformu 8 Mart Dünya 'Kadınlar Günü' sebebiyle bir açıklama yayınladı









MAĞDUR EMEKÇİLER PLATFORMU “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” BASIN AÇIKLAMASI:

Onlar annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Onlar varlık vesilemiz.

Onlar Dünyada yaşanan sıkıntıların doğrudan muhatabı çilekeş dert ortaklarımız.

Onlar yavrusu için hayatını vermekten çekinmeyen ŞEFKAT KAHRAMANLARI.

Onlar ilk öğretmenimiz. Onlar emekcimiz,aşçımız, terzimiz, doktorumuz...hayatin her safha ve kademesinde varlik ifade eden ortak paydamiz,kader arkadasimiz..........

Ve onlar baş tacı yapılması gerek ilk varlıklarımız. Onlar KADINLAR.

Ancak ne yazık ki Kadınlar dunyanin bir cok yerinde baş tacı yapılmak şöyle dursun en temel insan haklarından bile mahrum bırakılmaktadırlar.

Onların en temel hakları ellerinden alınmakta, hapislere atılmakta, sevdiklerinden ayrı bırakılmakta, Onlar istismarın her türlüsünü yaşamakta, Onlar şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmakta, onlar en yakınları tarafından hunharca katledilmektedir.

Bu ihlaller yaşanırken iktidar sahipler SAĞIR KÖR VE DİLSİZ rolü oynamaktadır.

8 Mart Dünya kadınlar günü vesilesi ile TEK BİR GÜN OLSUN SİZLERİ EMPATİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ. Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan kadın hakkı ihlallerini bir gün olsun duymaya ve hissetmeye davet ediyoruz sizi.

Lütfen bizimle beraber duymaya çalışın;

Halen Türkiye’de “Vatan evlatlarına burs bulabilmek, yurt-yuva kurabilmek için kermes yapıp hayır işlemesinden dolayı” terörist (!) ilan edilip hiçbir suçu olmadığı halde hapiste olan binlerce kadının KENDİSİNE YAPILAN ZULME KARŞI çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Kocasına işkence yapılarak öldürüldüğünü öğrenen kadının çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Hapishanede kundakta bebeği ile yaşamaya çalışan kadının çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Yaşadığı zulümlerden dolayı kaçmaya çalışan Annenin Meriç’in sularında botun devrilmesiyle çocuğunu kaybettiğinde hissettiği duygularını ve sessiz çığlıklarını,

Bir gecede terörist ilan edilmiş, işinden atılmış, toplum tarafından dışlanmış, hiçkimse tarafından iş verilmeyen, ailesi tarafından bile sahip çıkılmayan bir kadının çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Savaş ortamında kocasını kaybetmiş evlatlarına ertesi gün ne yedireceğini düşünen Annenin çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

19 yaşında öğrenci oğlunun, ciğerparesinin tek bir kurşun atmadığı, kandırıldığı ortada iken darbe yapmakla suçlanıp Müebbet hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen annenin çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Savaştan kaçıp mülteci olmuş, Türkiye’ye sığınmış sonrada zorla Yunanistan sınırına gönderilen geleceği belirsiz bir kadının çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Kocası hapishanede yaşam savaşı veren kadınların çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

MİT tarafından gözlerinin önünde kaçırılıp aylarca işkence yapılan kocasını kurtarmak için çırpınan, bulunduğunda yapılan işkencenin etkisi ve korku ile “kaçırılmadım saklandım” diyen kocası karşısında bir kadının çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Çoçukları, babaları veya eşleri gözlerinin önünde polis tarafından alınıp kaybedilen, yıllarca her Cumartesi günü onları bulabilmek ümidiyle bir araya gelmelerinden dolayı gözaltına alınan, polis dayağı yiyen, dışlanan kadınların çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Memleketini, annesini babasını evlatlarını ve sevdikleri terkederek gurbet ellere, bir bilinmeze giden kadınların çaresizliğini ve sessiz çığlıklarını,

Onulmaz hastaliga yakalanan evladini tedavi ettirmek icin keyfi uygulamalar yuzunden en tabi yasam hakki elinden alinan annenin caresizligini ve sessiz cigliklarini

DAHA BİNLERCE ÇIĞLIĞI … Bizler duymaya çalışıyoruz sizi. Bizler sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. AMA ne olur affedin bizi. Belki Bizler sizin sesiniz olamıyoruz yeterince, duyuramıyoruz sesinizi.

Bu sessiz çığlıklara ses olalım,bu vesile ile sizlerde sesimiz olun diyoruz.

Tüm kadınlarımızın Kadınlar gününü kutluyor, saygiyla selamliyoruz......