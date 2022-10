Mağdur mülteciler için 9 günde 1038 km bisiklet sürdü, 1 buçuk yaşındaki kızı eşlik etti

Melbourne’dan bisikletine binen ve yolculuğunu Sydney’deki dünyaca ünlü Opera Evi’nde (House) 9 günde tamamlayan Kaya’ya yol boyunca eşi ve 1,5 yaşındaki kızı ise araçla eşlik etti. Etkinlikle ilgili duygularını dile getiren Kaya şunları söyledi; “Bu sürüşü yapmaktaki temel amacım, hangi milletten olursa olsun mülteci problemine ve bilhassa Yunanistan’daki kardeşlerimizin durumlarına farkındalık oluşturup, ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan yardım kampanyasıyla minik bir maddi destekte bulunmaktı. Eşim ve 1,5 yaşındaki kızım aracımızla 9 gün boyunca bana eşlik ettiler. Böylece sürüşümü 1038 km ile Sydney Opera House’da tamamladım















Avustralya’da mağdurların sesini dile getiren Advocates for Dignity derneğinin Başkanı Mehmet Saral, Opera House’da beni bisikletle karşıladı. Türkiye’de AKP rejiminin hukuksuzluğundan yurtdışına çıkanlar hakkında farkındalık oluşturmak çok önemli. Herkes bir şekilde bu tür etkinliklerle, mağdurların sesini dile getirebilir ve katkıda bulunabilir. Her yıl binlerce insan ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Mülteci kamplarına sığınıyorlar. Birçokları da bu zorlu yolculukta trajik bir şekilde hayatlarını kaybediyor. Yunanistan’a geçerken bot kazasında Eylül 2019’da hayatlarını kaybeden Halamız Kevser Sezer, kuzenlerimiz Meltem ve Mustafa Said Zenbil, bunlardan sadece birkaçıydı.’’ dedi.







YOLCULUK BOYUNCA, KARŞILAŞTIĞIMIZ İNSANLARA ZULÜMLERİ ANLATTIK

Kaya, 9 günlük bisiklet yolculuğu boyunca, çok farklı insanlarla karşılaştığını, aynı zamanda Türkiye’de insanların yaşadığı baskı ve zulümleri de anlatma imkânını elde ettiğini belirtti. Süleyman Kaya; “Bilhassa yolculuk sırasında çok güzel insanlarla karşılaştık. Dinleri, dilleri ve kültürleri farklı da olsa, duygularımıza ortak olduklarını ve cömertçe bağışta bulunduklarını görmek ayrıca beni motive etti. Avustralya’nın bu güzel insanları, yol boyunca kamp ve konaklama yerlerinin sahipleri bizi ağırladılar. Son olarak, sürüşümüze maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Advocates for Dignity ve Ausrtalian Relief Organisation sayesinde gönüllülerden Yunanistan’daki mağdur ailelere gönderilmek üzere 8000 AUD dolarının üzerinde bir bağış toplamış olduk.’’ diye konuştu.Bu kampanyaya destek olmak isteyenler https://gofund.me/07e94534 ya da https://www.gofundme.com üzerinden MELBOURNE TO SYDNEY HUMANITARIAN RIDE aratarak bağışta bulunabilirler.





ZAMAN-Avustralya