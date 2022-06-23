Mağdurlar Strasbourg'da sesini duyurmaya çalışacak!

MAĞDURLAR STRASBOURG'DA SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞACAK!





15 Temmuz'un ardından Türkiye'de hukuk askıya alındı.

On binlerce kamu görevlisi soruşturma bile geçirmeden işinden oldu, üniversiteler, eğitim kurumları , dernekler, vakıflar ve basın kuruluşları hukuksuz bir şekilde kapatıldı. Demokrasi ağır yara aldı.





MAĞDURLAR SOSYAL ÖLÜME TERK EDİLDİ!





Aileleriyle birlikte sayıları milyonlara ulaşan mağdurlar haklarını, iç hukuk yollarının siyasi sebeplerle tıkanmasından dolayı geçen 6 yıla rağmen sonuç alamadı ve soluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aldı. Ancak AİHM, Gülen Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle sosyal ölüme terkedilen mağdurların dosyalarına ilgisiz kalmaya devam ediyor.

Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları dile getirmek ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne görevlerini hatırlatmak amacıyla Avrupa'nın dört bir yanından gelen mağdurlar, Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan yüksek mahkemenin önünde bir eylem gerçekleştiriyor.





24 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Paceful Actions Platformu öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem 24 Haziran saat 10.30'da yürüyüşle başlayacak.





Etkinlik Peaceful Action YouTube kanalı ile Hotbird uydusunda bulunan MC EU TV tarafından canlı yayınlanacak.





Barış Cem Kaya'nın sunuculuğunu üstleneceği Starsbourg'daki programa başta gazeteci-yazar Ahmet Nesin, Hilal Nesin, Avukat Nurullah Albayrak, Avrupalı parlamenterler, farklı kesimden mağdurlar ve mağdur yakınları katılacak.

Milli Futbolcu Hakan Şükür ile ünlü basketbolcu Enes Kanter'de videolu mesajlarıyla katkı sağlayacak.

Sanatçı Süvari verdiği konserle mağduriyetleri dile getirecek.





İrfan Galip Dumlu'nun moderatörlüğünde eş zamanlı gerçekleştirilecek CANLI yayına Gazeteciler Erkam Tufan Aytav, Tarık Toros ile birlikte Cevheri Güven'de yorumlarıyla eşlik edecek. Ayrıca aktivistler Cemal Yıldırım, Melek Çetinkaya'da ve sürpriz isimlerde Gazeteci Dumlu'nun canlı yayın konuğu olacak.

Program, Peaceful Platformuna üye sivil toplum kuruluşlarının İngilizce, Fransa ve Türkçe dillerinde hazırladığı basın bildirisinin okunması ile sona erecek.

Mağdurlar, Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı AİHM'e harekete geçme çağrısında bulunacak.

PeacefulActions YouTube Kanalı:





MCEU TV Kanalı

Hotbird Uydusu

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