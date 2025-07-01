Mağdurların sesi oldular: KHK’lı Doç. Dr. Esen Savaş, eşinden 5 yıl sonra aynı gün vefat etti

Yargıtay Cezasını Bozmuştu, Ama Öğrenemedi





Bold Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre acı haberi oğlu Bedirhan Savaş sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında, “Sevgili annem Doç. Dr. Esen Savaş, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Naaşı, Yarın (1 Temmuz 2025) ikindi namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.Esen Savaş’ın kız kardeşi de yaptığı paylaşımda, “Canım ablam @DoktorEsenSavas’ı tam da 5 yıl önce eşi Haluk Savaş’ı kaybettiğimiz gün kaybettik. Canım ablam, canım abim kavuştunuz rahat uyuyun” dedi.Prof. Dr. Haluk Savaş, Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilmişti. Daha sonra cezaevine atılan Savaş’a kanser teşhisi konuldu. Ameliyat olan Savaş, pasaport verilmemesi nedeniyle yurt dışına tedavi için gidemedi. Yurt dışına çıkış yasağı kamuoyu baskısıyla kaldırılmış ancak tedavi için geç kalındığı belirtilmişti. Savaş, 30 Haziran 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Haluk Savaş ve Esen Savaş, KHK’lı mağdurlara verdikleri destek ve insan hakları mücadeleleriyle tanınıyordu.Esen Savaş, 5 yıl önce eşi Haluk Savaş’ın vefatını hasta yatağında “el ele” çektirdikleri fotoğrafla duyurmuştu.Kendisi de KHK’lı olan eğitimci Münir Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:“KHK’lı Esen Savaş hocamızın birkaç gün önce cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Zaten bu cezaya çok üzülüyordu ama cezanın bozulduğunu yoğun bakımda olduğu için öğrenemedi. Yarın onu Haluk Savaş hocamın yanına yolcu edeceğiz.” paylaşımını yapmıştı.Esen Savaş’ın vefatının ardından Av. Gizay Dulkadir yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Dr. Haluk Savaş’ı tüm Türkiye, hakkındaki beraat kararına rağmen yurt dışına çıkıp tedavi görmesinin engellenmesine karşı verdiği yaşam hakkı mücadelesiyle tanımıştı. Haluk Savaş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış, ancak geç kalındığı için tedavide başarı kaydedilememişti.Tüm bu mücadelede eşinin yoldaşı olan, hayat arkadaşlığının ne demek olduğunu hepimize gösteren Dr. Esen Savaş’ı da biraz önce kaybetmişiz.Bu insanları yaşanan hukuksuzluklar yordu. Emek verdikleri ülkelerinde yaşam mücadelesi vermek mecburiyetinde bıraktı. Ruhları şad olsun. Cennette kavuşsunlar…”Esen Savaş’ın cenazesi, 1 Temmuz 2025 Salı günü ikindi namazının ardından Adana Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.