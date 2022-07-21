Magnus Carlsen 'artık yokum' dedi

Beş kez “Dünya Şampiyonu” olan Magnus Carlsen, sponsoru Unibet aracılığıyla aylardır süren spekülasyonları sona erdirerek artık “Dünya Şampiyonalarına” katılmayacağını açıkladı. 31 yaşındaki Norveçli emekli olmadığını ancak “dünyanın en iyisi olmayı ve Dünya Şampiyonası’nı” umursamadığını katıldığı podcastte ifade etti.





10 yıldan uzun bir süredir dünya 1 numarası ünvanının sahibi olan Carlsen, “Dünya Satranç Şampiyonası” ile aşk/nefret ilişkisi yaşıyor. 2021 yılının başlarında, 2021 Dünya Şampiyonası’nda oynayacağım ve kazanırsam bir sonrakinde oynayıp oynamayacağım belli değil açıklamasını yapmıştı. 2021’de Dubai’de Nepomniachtchi’ye karşı kazandıktan sonra sponsoru Unibet için arkadaşı Magnus Barstad’a verdiği podcast röportajında: “Eğer Adaylar Turnuvasını Alireza Firouzja’dan başkası kazanırsa, sonraki Dünya Şampiyonası’nda oynamayacağını söyledi.”





19 yaşındaki Alireza Firouzja, Adaylar turnuvasını altıncı bitirebildi. Magnus Carlsen ise “Magnus Effect” adıyla kaydettiği bir başka podcastte Dünya Şampiyonası macerasının şimdilik sona erdiğini ilan etti.





Medyascope'un aktardığına göre Carlsen “Bu bir yıldan fazladır düşündüğüm bir şeydi. Ekibimdeki insanlarla ve FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) ile konuştum. Ian ile de konuştum. Sonuç şu ki başka bir maç oynamak için motivasyonum yok. Sadece kazanacak çok şeyimin olmadığını hissediyorum. Oynamak için herhangi bir eğilimim yok ve oynamayacağım.” dedi.





Carlsen, FIDE Başkanı Arkadiy Dvorkovich ve FIDE Genel Direktörü Emil Sutovsky ile Adaylar Turnuvası’nın son hafta sonunda Madrid’de 40 dakikalık bir görüşme yaptı. Magnus görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Birçoklarının bildiği gibi, Adaylar Turnuvası’nın sona ermesi için Madrid’teydim. Turnuva sona erdikten sonra FIDE’den Dvorkovich ve Sutovsky ile konuşmak için görüşmeyi kabul ettim. Toplantıda herhangi bir talebim ya da önerim olmadı. Onların ise bazı önerileri oldu. Önerilerinin bir kısmını beğensem de bir kısmını da beğenmedim. Benim orada olmamdaki amacım bir sonraki Dünya Şampiyonası’nda yer almayacağımı söylemekti. Bu hususta küçük bir sohbet yaptık.” dedi.