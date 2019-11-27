Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, köşe komşusu Rahmi Turan’a "Saray'a giden CHP'li" haberini veren Turktime sitesinin sahibi Talat Atilla’nın “MİT’çi” (Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı) olduğunu iddia etti.





Bugün yayımlanan makalesinde, “Kim bu kuyuyu bulandıran akıllı?" sorusunu yönelten Yalçın, "Evet, Talat Atilla'nın ‘şefi’ kim? Dikkatinizi çekerim; bazı CHP'liler gibi ‘haber kaynağı kim?’ diye sormuyorum!" ifadelerini kullandı.





"BU BİR HABER DEĞİL, İYİ YAZILMIŞ BİR SENARYOYDU"





Yalçın, "Tahminimin MİT olduğunu yazdım. Talat Atilla, istihbarat servisinin kontrolünde mi? Çünkü: Gazeteciliği temel heyecanı atlatma haberdir. Peki, Talat Atilla neden kendi yazmayıp gazetecileri aradı? Bu bir haber değildi çünkü. Bu planlanmış, iyi yazılmış, oyuncuları seçilmiş senaryoydu!” dedi.





Yalçın makalede şunları dile getirdi: “Gazetecinin haber kaynağını söylememesi saygındır. Ama ortada haber yok, kurgu var. Talat Atilla yalanı kulağına fısıldayanı ısrarla korumaktadır. Niye?





Kim bu Talat Atilla?





Gezi direnişi sırasında dedi ki:





– “Bazıları ağır silahlı olmak üzere, elleri silahlı provokasyon amaçlı 150 kişi bulunduğunu biliyorum. Doğru olduğuna emin olduğum bu bilgi beni korkutuyor…”





Kuşkusuz yalandı.





Keza: CHP'yi karıştıran Atatürk posterini indirme kurgusunu ilk ortaya atan yine Talat Atilla idi. Yalan haberi nedeniyle suçlu bulundu ve Aylin Nazlıaka'ya tazminat ödemeye mahkûm oldu.





SONER YALÇIN: TALAT ATİLLA'YI MİLLİYET'E KİM YERLEŞTİRDİ?





Bitmedi: Daha dokuz ay önce Abdullah Gül'e zehirli gaz yoluyla suikast yapıldığını ortaya attı. Yalan olduğunu yazmama gerek var mı?





Düşünün ki: Böyle bir üfürükçü, Milliyet gazetesine köşe yazarı yapıldı. Gazete 3,5 ay dayanabildi yalanlarına, kapının önüne koydu! İyi de Talat Atilla'yı Milliyet'e yerleştiren güç kimdi?





Uzatmayayım karşımızda ‘iftiralar atölyesinin’ bir çalışanı var.





– ‘Haber kaynağı ben değilim, böyle yazanları mahkemeye vereceğim’ dedi.





Haber kaynağı o çıktı.





– ‘Kılıçdaroğlu'na doğrulattım’ dedi.





Yalan çıktı.





– ‘Külliye'ye giden aracın plakasını verdi’





– Yalan çıktı. Vs. vs.





Böylesine bir yalancı CHP'yi karıştırmaya yetebiliyor. Asıl üzerinde durulması gereken konu budur.





Israrla yazacağım: Kılıçdaroğlu haklı çıktı."





Odatv'nin imtiyaz sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın (solda), Talat Atilla'nın MİT adına çalıştığını iddia etti. Attilla ise Yalçın'ı Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışmakla itham etti.





TALAT ATİLLA: İNANMAYAN DURDU ÖZPOLAT'A SORSUN!





Soner Yalçın’ın makalesinde şahsi Twitter hesabından cevap veren Talat Atilla "MİT’çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor." dedi.





Yalçın'ın daha önce de Yurt gazetesini ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Atilla, "İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!” diye yazdı.





Atilla, Saray'a giden CHP'li" iddiasını Rahmi Turan'a aktarmaktan pişmanlık duyduğunu belirtti.





Atilla, "Hiçbir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen, amacım sadece gerçeği aramak olmasına rağmen, Saray'a çıkan CHP'li haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama sebep olan haber iştahımdan pişmanlık duyuyorum.” ifadelerini kullandı.





"Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum." diyen Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na ‘yüzde yüz’ diye onaylatmıştır.” dedi.