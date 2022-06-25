Samanyolu Haber /Gündem / Mahfi Eğilmez dolardaki düşüşün nedenini açıkladı /25 Haziran 2022 22:29

Mahfi Eğilmez dolardaki düşüşün nedenini açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dövizdeki düşüşü, 'Piyasa kapandığı için rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor' sözleriyle değerlendir.

SHABER3.COM

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, BDDK'nin ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullara ilişkin haber akışı sonrası düşüşe geçen dolar/TL kurunu değerlendirdi. Eğilmez, dövizdeki düşüşü "Piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

BDDK'nın finansal istikrarı destekleyici yeni adımı ile döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.

BDDK'nın kararı ardından dövizde kısa süreli sert bir düşüş yaşandı. Dolardaki düşüşe ilişkin iş insanı Şemsettin Bozkurt Twitter'dan ekonomist Mahfi Eğilmez'i etiketleyerek "Dövizdeki bu sert düşüşü neye yormalıyız sevgili hocam? Dolar: 16,56 TL Euro: 17,52 TL" sorusunu sordu.

Eğilmez, Bozkurt'un sorusunu "BDDK'nin kararı: 15 milyon TL'nin üzerinde döviz mevduatı olana kredi yok. Ama piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor" diyerek yanıtladı.
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