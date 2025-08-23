Samanyolu Haber /Ekonomi / Mahfi Eğilmez: KKM faciasını anlattı /23 Ağustos 2025 17:20

Mahfi Eğilmez: KKM faciasını anlattı

Merkez Bankası'nın KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin İktisatçı Mahfi Eğilmez, ''KKM faciası'' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez KKM'yi kaldırabilmek için carry trade yolunun açıldığını ifade ederken 60 milyar dolardan fazla zarar edildiğini vurguladı.

Mahfi Eğilmez'den Kur Korumalı Mevduat açıklaması: 'Facia'nın büyüklüğü 60 milyar doları aştı! Carry trade yolu açıldı...

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat (KKM) işlemlerinin sonlandırılmasının ardından ''KKM faciası'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin ''Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek'' ifadelerini kullanırken Eğilmez ''kazın ayağı öyle değil'' derken şu ifadeleri kullandı:

''Merkez Bankası bugün yayınladığı bir duyuruyla KKM hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Böylece yaklaşık üç yıl sekiz ay süren ve ekonomide irrasyonelliğin simgesi haline gelmiş olan bir uygulama, yarattığı 60 milyar dolar dolayında bir zararla tarihe karışmış oluyor.

'CARRY TRADE YOLU AÇILDI'

Bu zarar toplumu pek çok yönden etkiledi. 2022 yılında 72 milyar TL kâr etmiş olan Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar etti. Zararın 2025 yılında da azalarak devam ettiği tahmin ediliyor. Kuşkusuz zararın tek nedeni KKM değil ama en büyük nedeni o. Merkez Bankası’nın zarar etmesi KKM olmasa da mümkün olabilir. Özellikle dünyada belirsizliklerin arttığı ortamda bu oldukça yaygın görülen bir durumdur. Böyle bir zarar, kurlara, rezervlerin (özellikle altın rezervinin) değer değişimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hatta bunun bir bölümü para politikasının bir parçası olarak da doğabilir. Ama bizdeki zarar çok büyük ölçüde KKM uygulamasından kaynaklandı.

Şimdi KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Bir süredir kurun fırlayıp gitmemesi için carry trade'e göz yumuluyor. Bunun da yarattığı ciddi bir zarar söz konusu. Bu da eklenirse zarar 60 milyar doların çok üzerine çıkar.'' 
