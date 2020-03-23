Mahfi Eğilmez: Türkiye, IMF’ye başvurmazsa para basmak zorunda kalacak!



Koronavirüsün oluşturduğu olağanüstü koşulların enflasyon tehdidini ikinci plana ittiğini ifade eden Mahfi Eğilmez, ‘‘Konu artık enflasyonun denetimi olmaktan çıkmış, yaşamı kurtarmaya, ekonomilerin batmasını önlemeye gelmiş durumda. Türkiye ne yazık ki ‘kefen parası’ olarak kabul edilen Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesini ve kârını, gerekliliği son derecede tartışmalı olan Ortadoğu savaşları nedeniyle kullandı. Elde kullanılabilir kaynak olarak yalnızca işsizlik fonundaki kaynak kaldı. O kaynağın bu ekonomik koşullar devam ettiği sürece giderek artacağı tahmin edilen işsizler için kullanılacağı düşünülürse genel çözüm için yararı olacağı beklenemez.’’ dedi.









MAHFİ EĞİLMEZ: IMF’NİN HIZLI KREDİ İMKÂNINDAN YARARLANILMASI DÜŞÜNÜLMÜYORSA TEK ÇÖZÜM PARA BASMAK





Mahfi Eğilmez ekonomi yönetimine şu tavsiyelerde bulundu: ‘‘Eğer IMF’ye başvurarak Fon’un korona virüsten etkilenen ülkeler için ayırdığı Hızlı Kredi İmkânından (Rapid Credit Facility) yararlanılması düşünülmüyorsa geriye tek çözüm olarak para basmak kalıyor. Yasa değişikliği yapılarak belirli bir süre ve miktarla sınırlı olmak üzere Hazine’ye Merkez Bankası’ndan ‘kısa vadeli avans’ kullanım imkânı verilebilir. Kullanılacak bu miktara gösterge faiz uygulanması ve kullanım tarihini izleyerek örneğin bir yılın sonunda geri ödenmesi koşulu getirilebilir. Bu, para basmak demektir. Buna karşılık borç olarak verileceği ve faiz uygulanarak bir yılda geri ödeneceği için enflasyonist etkisinin, ekonominin çökmeye başladığı, talebin düştüğü bu ortamda minimum düzeyde kalacağını tahmin etmek yanlış olmaz.’’