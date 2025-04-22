Samanyolu Haber /Gündem / Mahir Polat hastaneye kaldırıldı /22 Nisan 2025 14:13

Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı kalp rahatsızlığı ve tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve sürekli devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat, ağır sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan Çarşamba günü tahliye edilmişti.

GÜNLERCE CEZAEVİNDE KALMIŞTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına rağmen günlerce cezaevinde tutulan Polat, artan tepkilerin ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından, Polat’ın kalp damar ve hipertansiyon tedavisi, daha önce tedavi gördüğü sağlık kurumlarında devam ediyordu.

Halk TV'nin haberine göre; 14 Nisan’da hastaneye yatırılan ve bir süre burada tutulan Mahir Polat’ın bu sabah tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Ev hapsi süreci devam eden Polat’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.
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