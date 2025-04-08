Mahir Polat yeniden cezaevine gönderildi

Avukatı Erkam Erdem Mahir Polat’ın durumuyla ilgili ''Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi," dedi.





Tepkilerin ardından Polat'ın 4 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği bildirildi. Aynı gün Polat sevk raporu için hastaneye götürülmüştü.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları söylemişti: ''Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.''



Daha sonra Tunç 7 Nisan'da "Adli Tıp Kurumu gerekli muayene ile rapor verecektir. Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir," dedi.



Polat'ın avukatı Erkam Erdem de aynı gün Euronews Türkçe'ye ''Tahliyeyi mümkün görüyorum ve Mahir Bey'in tahliye olacağına inanıyorum,'' dedi.



Salı sabahı Adli Tıp Kurumu ek tetkik ve tahlil istemişti. Polat da bu yüzden cezaevinden ‘tam teşekküllü’ bir hastaneye götürüldü. Ancak ATK konuyla ilgili bir karar bugün de çıkmadı. Polat da hastane süreci sonrasında yeniden cezaevine gönderildi.



Erdem, Polat’a tansiyonunun 24 saat boyunca takibi için holter cihazı takıldığını aktardı. Ayrıca Polat ultrasona girdi ve kalp ile anksiyete muayenesi yapıldı.



Erdem sürece dair “Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor,” diye yazdı.

Çok sayıda hastalığı bulunan ve tahliye edilmesi için çağrılar yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.Polat, İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanmıştı. 21 yaşından beri ağır tansiyon hastası olan Polat cezaevinden iki defa hastaneye kaldırılmış, son hastane sevkinde ise anjiyo olmuştu. Polat anjiyo olmasının ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.Tutuklanmadan iki hafta önce de anjiyo olan Polat'ın kalp damarlarında altı adet stent takılı.