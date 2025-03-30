Mahir Polat yoğun bakımda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı ağır sağlık sorunları Silivri Cezaevi'nden ambulans helikopterle Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tansiyonunun bir türlü düşürülememesi nedeniyle fenalaşan ve daha önce birçok kez kalbinden operasyon geçiren Polat için dün akşam anjiyo kararı verildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Mahir Polat’a ilişkin son durumu Cumhuriyet’e anlatan Av. Erkan Erdem, “Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak” dedi.





'BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN'

Polat'ın sağlık sorunları konusunda yardımcı olunmadığını söyleyen Av. Erdem, "Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" diye konuştu.