Mahir Ünal, Yeneroğlu'na 'neden tweet attın' dedi, 'mahremi açmayın' cevabı geldi

Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.







"Ali Babacan hareketi tabanınızdan oy alır mı?" sorusu karşılığında "AK Parti'nin iki hikayesi var" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:





"İki hikayemiz var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri AK Parti. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesi. Ve bu hikayenin içerisinde ilk ayrılığımız yaşamıyoruz. AK Parti'den ayrılanlara ne olduğunu , nerelere savrulduğunu gördük. Ben şu açık bir şekilde söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'de bütün siyaset değişti.





'Dış politikada, operasyonlarda AK Parti'ye destek yüzde 80'dir'







Kamuoyu araştırmaları AK Parti'nin şu anda halk tarafında memnuniyetle karşıladığını gösteriyor. Yeni kurulacak partilerle ilgili toplumsal bir derinlik, toplumsal bir karşılık var mı? Böyle bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla bu konuyu da fazla konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen dış politikada, operasyonlarda AK Parti'ye destek yüzde 80'dir."





'Eleştirin varsa tweet atmazsın, orada dile getirirsin'





Ünal, geçen günlerde AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu ile ilgili olarak da konuştu. "Mustafa Bey benim takdir ettiğim, sevdiğim bir siyasetçiydi. 'İdi' diyorum bakın" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:





"Bu süreçte Mustafa Yeneroğlu bu partinin en yüksek kurulu MKYK üyesiydi. MKYK ayda bir toplanır. Eleştirin varsa orada dile getirirsin. (Huzursuzluk, insan hakları dedi, siz duymadınız mı?) Ben hiç duymadım. Eleştirin varsa tweet atmazsın orada dile getirirsin. Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz... Hele hele açıklamasında 'efendim ben demokratik olmayan bir ülkede yetişmiş bir insanım'... Almanya'dan Avrupa'dan bahsediyor. İslamafobinin, ırkçılığın yükseldiği bir dünya üzerinden Türkiye'nin demokrasisine kriter biçen bir akılla karşı karşıyayız. Bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür. Bir siyasi partinin en üst kurulunda yer alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla partisiyle konuşmaz. Zaten istifa edecekti. Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Biz istifa beklemiyoruz."





YENEROĞLU'NDAN CEVAP



