Samanyolu Haber /Gündem / ‘Mahkeme 15 Temmuz’un kilit ismini ifşa etti’ /24 Temmuz 2021 09:16

‘Mahkeme 15 Temmuz’un kilit ismini ifşa etti’

Akıncı davasının gerekçeli kararında, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni MİT’e bildirdiği ifade edilen ve şu ana kadar gizlenen binbaşı O.K.’nin ismi açık biçimde yazılarak ifşa edildi.

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Gazeteci Müyesser Yıldız, kişisel internet sitesinde yazdığı yazıda, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni MİT’e bildiren binbaşı O.K.’nin isminin Akıncı Davası’nın gerekçeli kararında ifşa edildiğini yazdı.

Daha önce kendisi de bir MİT mensubunu ifşa ettiği iddiasıyla tutuklanan ve cezaya çarptırılan Yıldız, “Biri Yargıtay üyesi 3 hakim bu MİT mensubunu ‘ifşa’ etmiş olduğuna göre, onlar hakkında da işlem yapılacak mı yapılmayacak mı?” diye sordu.

Yıldız’ın “Mahkeme 15 Temmuz’un Kilit İsmini İfşa Etti!..” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit ismi kimdi? Kara Havacılık Komutanlığı’nda pilot binbaşı O.K.

Neden kilit isimdi? Çünkü 15 Temmuz öğlen saatlerinde MİT’e giderek o gece yapılacak operasyonu haber verdi ve darbenin seyrini değiştirdi.

Bu haliyle de özellikli ve önemliydi.

15 Temmuz’dan sonra çıkan bir kararnameyle ihraç edildi; ancak bu yanlışlık 1 ay sonra düzeltildi ve O.K. görevine döndü.

Sonra MİT’te çalışmaya başladı.

Savcılar, O.K.’nın ifadesini almak istedi; ancak MİT izin vermedi.

İddialara göre O.K.’nın bilgisine, konu ancak Erdoğan’a iletilince başvurulabildi. 11 Ağustos 2016’da, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile bir yardımcısı O.K.’nın ifadesini almadı; ama bir tür mülakat yaptı.

Öyle ki, “görüşülen kişinin kimliğinin gizli kalması gerektiği” gerekçesiyle, sözkonusu mülakat metninin altına O.K.’nın adı ve imzası konulmadı.

TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu da O.K.’yı dinleyemedi.

O.K.’nın beyanları Mayıs 2017’de ortaya çıkınca işler karıştı. Çünkü, 15 Temmuz’da MİT’e gidince, sadece “MİT Müsteşarı’na saldırı yapılacağı” bilgisini vermediği, ayrıca “darbe olabileceğini” söylediği görüldü. Bunun üzerine, “MİT, Genelkurmay’dan bilgi mi gizledi?” tartışmaları yaşandı.

Bunun öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve yardımcılarının Ocak 2017’de görevden alınmasının sebeplerinden birisinin de O.K.’nın bilgisine başvurulması olduğu öne sürüldü.

Netice-i kelam; O.K. hiçbir davada sanık veya tanık olmadı… Resmi tek bir ifadesi alınmadı… Kendisiyle yapılan ilk ve tek mülakat hiçbir dava dosyasına girmedi… Ve bugüne kadar hep O.K. olarak yazıldı, söylendi.”
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