Mahkeme 2 günde hakkındaki 120 hakaret davasına baktı, 4 bin dosyası daha var!

Erdoğan'a yönelik hakaret gerekçesiyle açılan davalar sürerken eski AKP'li Grup Başkan Vekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Lapseki'deki bir mahkemede 2 günde Turan'ın açtığı 120 hakaret davasına baktı.







Turan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 78 yaşındaki emekli öğretmen Nuriye Çağlar, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, emekli öğretmenin Turan’ın avukatına 17 bin 900 TL vekalet ücreti ödemesine de hükmetti. Çağlar’ın yargılandığı Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki günde Bülent Turan’ın avukatının şikayetiyle açılmış 120 dava görüldü.





İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AKP Grup Başkanvekili olarak görev yaparken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapım sürecini eleştiren muhalefeti “2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak” sözleriyle hedef almıştı.





Bu sözler muhalif seçmende de tepki çekmişti. Tepki gösterenlerden biri de 78 yaşındaki emekli öğretmen Nuriye Çağlar oldu. İstanbul’da oturan Çağlar, 4 Mayıs 2022 tarihinde Facebook hesabından Bülent Turan’ın sözlerini kullanarak “Aynaya bak dangalak kimmiş gör” yorumunu yaptı. Turan’ın avukatı İsmail Öztürk’ün şikâyeti üzerine Çağlar hakkında Turan’ın ikametgahının bulunduğu Lâpseki’de “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan dava açıldı. Duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe veren Turan’ın avukatı, emekli öğretmenden şikayetlerinin sürdüğünü ve sanığın cezalandırılmasını istedi.





Davanın karar duruşması, Turan’ın ikametgâh adresi olan Lâpseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs’ta görüldü. Cumhuriyet Savcısı, emekli öğretmenin kamu görevlisi sayılan milletvekili Bülent Turan’a yönelik sözleri nedeniyle cezalandırılmasını istedi.







Duruşmada söz alan emekli Öğretmen Nuriye Çağlar’ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, duruşmanın görüldüğü 31 Mayıs ve bir gün öncesinde Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde Bülent Turan’ın şikayetiyle 120 kişiye açılan davanın görüldüğüne dikkati çekti. Bu durumun katılan tarafın maddi gelir sağlamak kastıyla hareket ettiğini gösterdiğini ifade eden Köksal, “Hatta belki katılan asilin bu durumdan haberi olmadan vekilleri tarafından da bu şekilde suç duyuruları yapılarak işlem başlatılmış da olabilir” dedi.





HAKARET KARŞILIKLI

AİHM’in içtihatlarına göre paylaşımın hakaret olmadığını dile getiren Köksal, “Suçu kabul etmemekle birlikte eylemi hakaret olarak nitelendirsek bile paylaşım içeriği incelendiğinde katılan tarafın kendi gibi düşünmeyen kişilere ‘dangalak’ şeklinde söz söylediği görülmektedir. Bu durumda en aleyhe değerlendirmede dahi karşılıklı hakaretin oluşacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 5 Ekim 2023 tarihli içtihadında ‘dangalak’ kelimesinin hakaret olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle müvekkilimin beraatın talep ederiz” dedi.







MAHKEME ACIMADI

Duruşmayı bitiren mahkeme, emekli öğretmeni “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 354 gün adli para cezasıyla cezalandırdı. Bu cezanın 7 bin 80 TL adli para cezasına çevrilmesine ve bunun 5 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.







Mahkeme ayrıca 78 yaşındaki emekli öğretmenin Bülent Turan’ın avukatı İsmail Öztürk’e 17 bin 900 TL vekalet ücreti ödemesine de hükmetti.





Karara itiraz edeceklerini belirten Avukat Tuğçe Duygu Köksal, Bülent Turan’ın avukatının şikayetiyle Lapseki’de açılmış yaklaşık 4 bin hakaret dosyası olduğuna işaret etti