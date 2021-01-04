Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme, AİHM’in Demirtaş kararını istedi /04 Ocak 2021 19:15

Mahkeme, AİHM’in Demirtaş kararını istedi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Rusya ziyareti dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 4 yıl, aynı konuşmada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaretten ise 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl hapisle yargılandığı davada mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Demirtaş hakkında verdiği kararın Adalet Bakanlığı'ndan istenerek dosyaya eklenmesini istedi.

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Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya başka suçtan tutuklu olan sanık Selahattin Demirtaş katılmazken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Selahattin Demirtaş önceki duruşmada İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasının Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyası ile birleştirilmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay mahkemedeki beyanında “Farklı tarihlerde işlenen eylemler için birleştirme taleplerinin yerinde olmadığını düşünüyoruz” diyerek birleştirme talebinin reddedilmesini talep etti.

“AİHM KARARI DOSYAYA EKLENSİN”

Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) müvekkil ile ilgili verdiği ihlali kararı henüz Adalet bakanlığı tarafından tercüme edilmemiştir. Ancak biz bu kararı kendi imkanlarımızla inceledik. Bu kararda müvekkilin yargılandığı bütün dosyaları ilgilendiren ihlaller tespit edilmiştir” diyerek söz konusu AİHM kararının Adalet Bakanlığı’ndan istenilmesini ve dosyaya eklenmesini talep etti.

BİRLEŞTİRME TALEBİNE RET

Mahkeme, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasının 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyası ile birleştirilme talebini eylemlerin işleniş tarihlerinin aynı olmaması sebebiyle reddetti.

Mahkeme, AİHM'nin Demirtaş hakkındaki kararın Adalet Bakanlığı’ndan istenerek dosyaya eklenmesini istedi.
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