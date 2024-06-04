Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismi Sertçelik’in iadesini istedi /04 Haziran 2024 17:12

Mahkeme, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismi Sertçelik’in iadesini istedi

Ayhan Bora Kaplan davasında M7 koduyla gizli tanık olduğunu açıklayan ve geçen hafta Macaristan’da yakalanan Serdar Sertçelik hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayhan Bora kaplan davasında M7 koduyla gizli tanık olduğunu açıklayan ve geçen hafta Macaristan’da yakalanan Serdar Sertçelik hakkında iade talepnamesi düzenleyerek, Macaristan’a iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

 Ayhan Bora Kaplan davasının hem gizli tanığı hem de sanığı olan ve firar ettikten sonra hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Serdar Sertçelik, geçen hafta Macaristan’da yakalanmıştı. Sertçelik, 6 Temmuz tarihine kadar geçici olarak tutuklanmıştı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, firarının ardından Kaplan dosyasında M7 koduyla gizli tanıklık yaptığını söyleyen Sertçelik’in iadesi için düzenlediği talepnameyi bugün Macaristan’a iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

T 24'te yer alan habere göre; talepnamede, Sertçelik hakkında Kaplan davası kapsamında “örgüt kurmak ve yönetmek, kasten öldürme, eziyet, yağma, şantaj” gibi suçlamalar bulunduğu ifade edildi. Kaplan davası iddianamesinde anlatılan 10 ayrı olaya ilişkin özetlerin yer aldığı talepnamede, “sanığın kaçak olması nedeniyle dosyanın sonuçlandırılamadığı” kaydedildi.

Talepnamede, suçlamalara ilişkin zamanaşımı sürelerine de yer verilerek, Sertçelik'in işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle yargılanabilmesi için Türkiye’ye iadesi istendi.
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