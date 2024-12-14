'Mahkeme başkanı kız çocuklarına peşinen suçluymuş gibi davrandı'





EMNİYETTE İFADE GÖSTERİLMEDEN İMZALATILDI





ANNE-BABA OLMADAN ÇOCUKLAR DİNLENDİ

Anne babası dosyada sanık olarak bulunan çocuklar muvafakat aranmadan ve yeminsiz olarak dinlendi. Mahkeme başkanı çocuğa yeminsiz dinlensen de annen, baban hakkındaki sorulara cevap vermeyebilirsin ancak diğer sorulara doğru cevap vermek zorundasın diye hatırlatmada bulundu.









TOPLANMA SEBEPLERİ HATİM DUASI





GÖZALTINDA KÖTÜ MUAMELE YAPILDI

Sanıklardan biri gözaltında bulundukları dört gün boyunca kötü muamele gördüklerini, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını, yemek verilmediğini, lavabo ihtiyaçlarının bile çoğu zaman karşılanmadığını ve bu konuda polislere sizi avukatlara söyleyeceğim dediğini, bunun üzerine polisin kendisine istersen git mahkeme başkanına söyle şeklinde alaycı bir uslupla tehditte bulunduğunu söyledi. Mahkeme başkanı hiç bir şey olmamış gibi duruşmaya devam etti.





İşkence ve kötü muamele iddiası bulunulduğu anda duruşmanın durması ve derhal gerekli araştırmanın yapılması gerekirken mahkeme başkanı ve üyeler bu konuyu görmezden geldi.





Av.Ersoy Turan





Sivil topluma, siyasi muhaliflere, aktivistlere, gazetecilere, yaşlılara, hastalara, hamile kadınlara ve öğrencilere karşı terörizm suçlamasının ‘silah’ olarak kullanılma yanlışına son verilmelidir.









ÇOCUKLARA TAZMİNAT ÖDENMELİ





HSK SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMALI