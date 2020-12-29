Mahkeme cami projesini iptal etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan sahaya cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulunmuştu.







Dolgu alanı olan tescil dışı araziye yapılacak caminin ismi “Ulu Camii" olarak belirlenmiş ve o dönemde bakanlık da görüş almak üzere projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Kadıköy Belediyesi'ne göndermişti.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı meydan düzenleme projesi Kadıköy sahiline yapılacak dolgu alanları ile gündeme gelmiş, cami projesine ise yer verilmemişti.





BELEDİYENİN PLANLARINDA DOLGU ALANI





Projede cami için belirlenen dolgu alanı, ‘yeşil alan’ olarak gözüküyordu. Dolgu alanı yapılırken denizin temizlenmesi kapsamında arıtma tesisi için kurulduğu, geri kalan alanın ise yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleneceği belirtilmişti.





Ancak Mekansal Planlama Müdürlüğü'nün görüş almak üzere hazırladığı plan değişikliğinde dolgu alanı cami alanı olarak belirlenmişti.





Diyanet'in talebinde Ulu Camii olarak adlandırılan dini tesis alanının ilk katlarında kütüphane, sergi ve konferans salonları da yer alıyordu. Zemin altına ise katlı otopark yapılması düşünülüyordu.





MAHKEME PROJEYİ İPTAL ETTİ





Kadikoylife’ın haberine göre projeye, İstanbul 3'üncü İdari Mahkemesi “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Rıhtım mevkiinde yapılması planlanan; cami, şadırvan, kültür merkezi ve diğer hizmetler yapısı ile yeraltı otoparkı yapısına ilişkin kararı ve eki projenin hukuka uyarlılık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.





Haberde birçok Kadıköylünün “Biz camiye karşı değiliz, ancak doğru yerde ve doğru zamanda, doğru bir yatırım ve proje olmalı. Burada böyle bir ihtiyaç yok.” ifadelerine yer verildi.