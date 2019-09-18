Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme, Diyarbakır’a kayyım gerekçesini sordu /18 Eylül 2019 21:38

Mahkeme, Diyarbakır’a kayyım gerekçesini sordu

HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye eşbaşkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına tepkiler sürerken konu yargıya taşındı.

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Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın yürütmeyi durdurma başvurusu üzerine harekete geçti. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atama gerekçesini sordu.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, geçen 11 Eylül’de İçişleri Bakanlığı’ndan savunma istedi. İçişleri Bakanlığı’ndan kayyım atama nedenini, işlem ile ilgili bilgi-belgelerin onaylı örneğini isteyen mahkeme, belediyeye kayyım atanması ile ilgili işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’na savunma yapması için 30 günlük süre tanıdı.  Kayyım atamasının ardından Diyarbakır’ın seçilmiş belediye Eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, yürütmenin durulmasını istemişti.

Selçuk Mızraklı, şunları söylemişti:

“Ulusal ve uluslararası hukuk açısından, Türkiye’nin de altında imzası olduğu sözleşme açısından bir hukuk dışılık var. Biz umuyor ve diliyoruz ki bu ilk kertede idare mahkemesi düzeyinde karar verilmesidir. Yürütmenin durdurulması kararının çıkacağını umuyoruz. Ama şüphesiz ki hak arama yolarında tıkaçlar, yâda baskılamalar olursa, hukuk bu konuda güçlü bir pozisyon almayacak olursa o zaman sonuna kadar hukukumuzu, hakkımızı savunmak gibi bir tutumumuz olacak.”
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