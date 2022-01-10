Mahkeme, Djokovic’in itirazını kabul etti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne’da, koronavirüse karşı aşı yaptırmadığı için ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.





Sırp tenisçinin avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, Djokovic’in savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı.









Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa, ‘şu an dünya 1 numarası’ pozisyonunda olan Djokovic'in aşı yaptırdığına ilişkin belge sunmamasına rağmen Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılması bekleniyor.





NE OLMUŞTU?





Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek Avustralya Açık’a katılabilmesi için Covid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.





Melbourne’a ulaştıktan sonra ‘aşı muafiyeti’ belgesi kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.





Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.





Avustralya hükümeti, Djokovic’e ülkeye girebileceği yönünde, öncesinde kendileri tarafından hiçbir garanti verilmediğini belirtmişti.