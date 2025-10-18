Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme durdurulmasını istemişti: YSK CHP İstanbul Olağan İl Kongresi kararını verdi /18 Ekim 2025 18:40

Mahkeme durdurulmasını istemişti: YSK CHP İstanbul Olağan İl Kongresi kararını verdi

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yarın yapılacak olan CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması istemesi kararını üzerine toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yarın yapılmasına karar verdi. CHP İstanbul İl Olağan Kongresi’nin yapılacağını açıklayan YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, “Usulüne uygun kongre süreçleri, ilçe seçim kurullarınca durdurulamaz” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarın yapılacak (19 Ekim 2025) Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

İLÇE SEÇİM KURULU YSK’YA SORDU

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin yarun yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

YSK, 14.00’TE TOPLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, konuyla ilgili toplantısını saat 14.00’te yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren toplantının ardından, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kararın detaylarını paylaştı.

Özübek, “Usule uygun olarak başlayan kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

AYNI MAHKEME OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN DE DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazarak “çalışmaların durdurulmasını” istemişti. Konu yine YSK gündemine taşınmış ve YSK 24 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermişti.

YSK, 3 Ekim’de de CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi’nin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş verilmesinin istenilmesi üzerine; CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre seçimlerine ilişkin iş ve işlemlerin, Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yürütülmesi gerektiğine hükmetmişti.
