Mahkeme gözaltına alınan Timur Soykan için kararını verdi!

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları ile CHP'li 3 belediyeye yönelik operasyonları eleştirmiş "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.





TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ!

Soykan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık aşamasında dosyaya “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçu da eklendi. Soykan, iki ayrı suçlama ile tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.





Hakimliğe sevk edilen Soykan'ın duruşması 18.30 itibariyle başladı.





SERBEST BIRAKILDI

Soykan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. Soykan'a haftada 3 gün imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.





NE OLMUŞTU?

Adana, Adıyaman ve Antalya’nın CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına X hesabı üzerinden tepki gösteren Soykan, paylaşımlarından birkaç saat sonra evinden gözaltına alınmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.





Geceyi emniyette geçiren gazeteci, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi ve savcıya ifade verdi.