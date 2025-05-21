Mahkeme, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden üniversiteden ayrıntılı izah istedi

19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta tututklanmadan önce 18 mart tarihinde diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvuru yaparak üniversitenin diplomayı iptal etmeye yönelik kararını yargıya taşıdı.





Habertürk'ün haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 'yürütmeyi durdurma' davası kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata hâli' oluşturduğunun "ayrıntılı olarak" izah edilmesini talep etti. Mahkeme, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini istedi.





Öte yandan Cumhuriyet'in haberine göre ise İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davada inceleme süreci devam ederken mahkemenin çok sayıda kurumdan konuyla ilgili yeni bilgi ve 36 ayrı belge talep ettiği öğrenildi.





Üniversiteden ayrıca, usulsüzlük iddiası ile ilgili olarak İmamoğlu’nun mezunu olduğu İşletme Fakültesi’nin Yönetim Kurulunca bir karar alınıp alınmadığının açıklanması da talep edildi. Mahkeme, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ise 13 maddelik bir liste halinde yatay geçiş mevzuatlarıyla ilgili belgeleri talep etti.





Öte yandan mahkemenin diploması hakkında İmamoğlu’na soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin 1 ve İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı Kıbrıs’taki yasal mevzuatlar için de Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 adet dosyayı 30 gün içinde kendilerine gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.